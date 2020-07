El sector de cinema porta a la justícia el tancament

El Gremi de Cinemes de Catalunya ha decidit presentar un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per impugnar el tancament de les sales de cinema per raons sanitàries. El sector considera que la decisió de la Generalitat de parar l’activitat coincidint amb l’aparició dels brots nous de la covid-19 és “arbitrària, desproporcionada i amb manca de justificació científica”.

Sense resolució del Procicat

Els responsables de les sales de cinema asseguren que compleixen amb totes les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat dels espectadors i els seus treballadors. De fet, posen en relleu que els cinemes s’han adaptat perfectament al Pla de represa del sector cultural. Cinemes, del Departament de Cultura, que va aprovar el Comitè Tècnic del Procicat després de l’estat d’alarma. A més, denuncien que viuen una situació d’indefensió ja que el 20 de juliol van presentar tota la documentació necessària al Procicat per poder reobrir i encara no han rebut resposta.

Un tancament cada dia

El Gremi de Cinemes de Catalunya explica que el tancament dels cinemes suposa unes pèrdues econòmiques “iirrecuperables e inassolibles” que s’afegeixen a la manca d’ingressos durant els mesos de confinament. Segons un estudi del sector, l’estat d’alarma va deixar un 83,3 % de les sales de cinema amb problemes de solvència i un nou tancament suposaria problemes per a pràcticament totes les sales. D’altra banda, el gremi diu que per cada dia de tancament, tanquen de mitjana 1,3 empreses de la indústria cinematogràfica i es perden els llocs de treball corresponents.

