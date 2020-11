SATSE, sindicat d'infermeria: "Falten més de 14.000 infermeres a Catalunya"

Si durant la primera onada de la pandèmia faltava material de protecció, ara el perill és ue faltin professionals sanitaris. Hi ha centres privats que estan fent interessants ofertes per retenir i fitxar professionals. David Carvajal és secretari d'acció del sindicat SATSE d'infermeria i amb ell volem parlar del tema: "Fa anys que qualsevol persona una mica informada porta sentint que pot haver un problema greu de mancança de professionals sanitaris a Espanya. Molta gente es jubila. Durant la crisi ja es van retallar moltes i moltes places, i era molt previsible que faltaria personal. Falten metges, falten sobretot infermers i infermeres... i durant anys hem anat tapant aquest problema com s'ha pogut, s'ha anat fent... fins que ha vingut la Covid. I ara ens trobem amb una manca molt important de personal sanitari a la salut pública, i el que passa ara és que la privada fa bones ofertes. Podem parlar que molts centres privats, amb tota la legitimitat del món, estan fent clàusules de rescissió, com els futbolistes. Jo et capto perque vinguis aquí i et pagaré un plus. I si no marxes, et pagaré també un plus. És legítim. Però això no solucionarà cap problema. I davant aquesta situació el Departament de Salut ni reacciona ni reaccionarà. Ara estan proposant augmentar les places universitaries d'infermeria en 800 places més. Quan tothom sap que ens falten 14.000 infermeres. A més la carrera d'infermeria dura 4 anys. Això vol dir que d'aquí 4 anys tindrem 800 infermeres més, quan necessitem 14.000 més ara. I això pensant que tothom es vulgui quedar a Catalunya, cosa que no passa, moltes infermeres vol marxar fora perquè hi ha millors condicions.