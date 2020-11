Saps com tractar l'acné que provoquen les mascaretes?

El dermatòlegs no paren de tenir consultes des que va començar la pandèmia de persones amb erupcions cutànies relacionades amb la mascareta. Avui a Migdia Cope Catalunyai Andorra hame parlat amb la dematòloga Andea Combalia, de la societat catalana de dematologia. La doctora ha explicat que el “maskacné” són uns granets vermellosos i inflamatoris que es localitzen sobretot al mentó i que apareixen per l’augment d’humitat, calor i suor que es produeix sota el teixit protector.Arran d’aquestes condicions d’humitat, les glàndules sudorípares es van taponant i augmenta el greix. Totes aquestes condicions fan que es desencadeni l’erupció. Els especialistes demanen que :”Per ajudar-nos a prevenir aquest efecte secundari de l’ús de la mascareta, sobretot insistim en una bona higiene de la pell. Cal netejar bé la pell amb sabó al matí i, especialment, a la nit. I s’ha de fer amb un sabó que sigui adequat al tipus de pell”. La doctora Combalia: “Recomanen l’ús de cremes hidratants de textura suau, com gels i sèrums, i que siguin oil free . Si fem servir cremes greixoses, s’agreujarà el taponament dels porus” . La doctora recalca que: “ És molt important portar la mascareta neta i no masses dies. Si són quirúrgiques, cal recanviar-les cada dia. Per a aquests casos, les mascaretes higièniques de cotó són més suaus amb la pell i irriten menys”. Els experperts tambè diuen que: “Les mascaretes, com més protectores i oclusives, més acné produeixen. Així, l’FFP2 seria la que més afavoriria l’erupció; després vindria la quirúrgica, i finalment, la higiènica”. La doctora combalia ha recomanat visitar a un especialista si l'erupció cutànea ja ha aparegut i no fer cap experiment amb productes “miracle” d' internet.