S'aprova el finançament per executar l'obra de desviament i canalització del barranc de Barenys de Salou

El Govern ha aprovat el finançament per executar l'obra de desviament i canalització del barranc de Barenys de Salou, amb la qual es posarà fi als històrics problemes d'inundacions que pateix el barri de la Salut.

Segons informa l'Ajuntament, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) destinarà 4 MEUR a les expropiacions i 10 MEUR a l'obra d'endegament i canalització del barranc. El consistori assenyala que, en concret, el Govern ha aprovat la incorporació de romanents de crèdit per atendre les despeses derivades de l'execució de les obres.

L'alcalde, Pere Granados, se n'ha mostrat satisfet perquè el projecte ha trobat "moltes dificultats" però, finalment, "el Departament de Territori i Sostenibilitat, amb el seu conseller al capdavant, ha aconseguit que el Govern aprovi aquest sistema de finançament".

El batlle salouenc s'ha mostrat confiat que les expropiacions i els treballs puguin començar ben aviat. "És una obra del tot necessària, una urgència i una emergència pel nostre municipi, però també pel propi país, per Catalunya", ha afirmat Granados.

Salou, un destí sanitari segur

Enric Granados ha parlat dels contagis per covid-19 i ha demanat fer diferències entre zones amb un índex molt baix "A nivell europeu no costa res fer diferències en destins a zones segures, com és el cas de Salou i el Tarragonès, i crear corredors segurs. El sector turístic es reactivarà amb facilitat quan es permeti la mobilitat." explica.



"Som l'únic municipi que ja prenem mesures molt abans que altres zones perquè consideràvem que no s'estaven fent les coses bé. Hem de ser rigorosos en benefici de la salut pública i l'economia." En diu Granados.



Un dels atractiu principals de Salou com a destí turístic són les seves platges "Les platges són un punt de concentració de persones però aquests llocs no són, en cap cas, punts de contaminació vírica avui dia." conclou