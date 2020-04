El pa de Sant Jordi no falta als forns aquesta diada

I avui dia de Sant Jordi, que hem parlat de llibres, de roses.... no pot faltar un element important en aquesta diada: l'exquisit i més que recomanable Pa de Sant Jordi.Volem saludar al mestre forner Emili Feliu per parlar del tema. A més l'Emili, fa dos anys, va ser el guanyador de la primera edició del concurs Pa de Sant Jordi: "Sí, vam guanyar. El mestre Eduard Crespo va ser qui va inventar aquest pa fa més de 30 anys. El pa de Sant Jordi s'ha fet sempre des de fa 32 anys, tot i que en els darrers anys ha guanyat presència i importància". També el sector dels forners estan notant negativament la crisi econòmica causada per la pandèmia. I com s'ha de menjar el pa de Sant Jordi ? "Doncs és un pa per menjar sol. Ja té formatge, ja té sobrasada... si vols acompanyar d'algun embotit, es pot, però es un pa que es pot menjar perfectament sol". És un pa que sorprén a la gent que el veu per primera vegada : "sí, agrada molt. És un pa que s'ha de fer amb una bona sobrassada amb un bon formatge emmental i amb unes bones nous, surt molt bo. A més és un producte que es valora, perquè si el proves t'agrada i la gent el valora molt". També li hem volgut preguntar si és complicat fer pa de Sant Jordi: "No és massa complicat. S'ha de seguir una tècnica, i el problema és que son 3 passades diferents, no és un pa com altres que el pots fer d'una sola vegada, amb una sola pasta. Aquí has de fer una pasta amb nous un altre amb sobrassada i un altre amb emmental, però tampoc és massa complicat"