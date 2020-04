" Un Sant Jordi diferent" la cançó que ens alegra la diada

Cada dia acabem el programa migdia Cope Catalunya i Andorra amb autèntiques meravelles i aquesta n'és una "un Sant Jordi diferent", un Sant Jordi sense roses, un Sant Jordi sense llibres tot i que s'han enviat roses i que avui hem comentat en el programa que estat un èxit la iniciativa del gremi de floristes de Catalunya d'enviar roses online. Els llibreters també han enviat llibres a través d'internet i per descomptat aquesta meravellosa cançó. Avui en el programa hem volgut saber una mica més i hem parlat amb un dels seus autors, el Salva Racero: "Estic content dintre del pes de la tristesa de la situació que estem vivint, he d'anomenar un cop més a Xasqui Ten, un productor increïble que posa ordre allà on hi ha una bona idea i compositor també d'aquesta cançó. De nou donar-li les gràcies a la Lídia coll què és la filòloga que ens va ajudar amb la lletra de la cançó. Som conscients que hi ha algú especial en aquesta cançó, perquè vulguis o no cada una de les frases fa menció a la gent que està treballant cada dia, a la gent que ens ha deixat i de la que no ens hem pogut acomiadar i sobretot per deixar-lis un bon record als nens que per alguns esta sent una situació bastant estressant.Darrere aquesta cançó hi ha 20 artistes, moltes idees, creativitat i força, oi? Salva: "Aquí hi ha moltíssima gent darrere a part de la Lídia coll i el Xasqui Ten, també hi ha tota la feina de satèl·lit amb el Jonathan Argüelles al capdavant, un munt d'artistes que han participat posant la seva veu, l'empresa E2S que s'ha encarregat de la producció del vídeo. La cançó no tenia cap pretensió de col·locar-se enlloc, ni de fer res de promo, tampoc sabíem si la podíem entrar a temps però la setmana passada em va arribar la cançó ordenada pel Xasqui Ten i ens vam donar pressa. Hi ha molta gent que ha posat moltíssimes hores moltíssim temps, esforç i sobretot gratuïtament només amb l'objectiu d'alegrar-nos."Un Sant Jordi diferent" la podem escoltar a Youtube.