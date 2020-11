La sanitat privada reivindica el seu paper durant la pandèmia

El Departament de Salut va anunciar aquest divendres que el govern català ha tornat a integrar la xarxa d’hospitals privats al sistema sanitari públic per fer front a la segona onada de la pandèmia del coronavirus. Els centres sanitaris privats han asseguren que fa setmanes que han començat a rebre pacients derivats d’hospitals públics i que la col·laboració “no s’ha aturat. Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra avui a parlat Ferran Cachadiña, director Assistencial de la Clínica Corachan . El responsable de Corachan ha dit que : “Fa més de vuit setmanes que rep derivacions de pacients de l’Hospital del Mar. Té disponibles 12 llits de crítics, i aproximadament acull entre dos i tres pacients nous diaris. Tenim un contacte diari amb aquest hospital i ens reunim dos cops al dia per poder analitzar la nostra situació”. Cachadiña assegura que : “La col·laboració amb la sanitat pública i privada no s’ha reprès, sinó que hem estat en contacte amb ells de forma coordinada durant tota la pandèmia”. L’Hospital Vall d’Hebron deriva entre un i dos pacients cada dia a l‘HM Delfos des de fa sis setmanes. Però les relacions amb aquest centre no han cessat i es reuneixen cada 15 dies de manera telemàtica. Una trobada liderada pel Vall d’Hebron i on participen altres centres privats com la Delfos. “Aquestes últimes setmanes estem notant un creixement de la pressió assistencial“, diuen des de Delfos. Aquest dissabte al matí, el Departament de Salut ha incorporat els ingressos de pacients per la covid-19 en les dades oficials. D’aquesta manera, hi ha un increment d’ingressos a les UCI en un dia de 80 persones que respon al nou criteri de notificacions de casos.