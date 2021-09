La sang rara. Més de 340 grups sanguinis identificats

Els grups sanguinis més habituals són A, B, AB, O i RH, que són els que tenen la majoria de la població mundial. Però n'hi ha centenars més que tenen molt poca gent, i que depenen de donants minoritaris com ells per a la seva supervivència.

A dia d'avui hi ha més de 300 grups sanguinis i molts d'ells tenen un problema a l'hora de rebre una donació de sang poc freqüent, fa que aquestes persones només puguin tenir vuit donants compatibles a Catalunya entre 7 milions de persones. Parlarem amb el Dr. Enric Contreras, director assistencial del banc de teixits.



-Com és que existeixen 300 grups de grups sanguinis diferents i poc freqüents?



És freqüent que cada any s'afegeixin grups sanguinis nous, de fet estem a prop dels 400.

-La sang canvia?



No, tenim la mateixa d'ençà que naixem fins que ens morim. Excepte aquelles persones que han estat sotmeses a un trasplantament de moll d'os que agafen el grup del donant És l'única manera de canviar el grup sanguini.



-I per què passa aquesta situació?



Els grups més comuns de grups sanguinis que són el A, B, AB i O formen part d'un sistema de grups sanguinis i és el sistema important de l'ABO. D'alguna manera marca la comptabilitat de la sang d'un pacient a un donant. En altres sistemes com els RH també hi ha diferents grups sanguinis hi ha el positiu i el negatiu, però hi ha altres dintre dels RH, és a dir És com si tinguéssim un carnet d'identitat on les tres primeres són les més importants, però després hi ha variacions.



-La compatibilitat depèn d'aquestes variacions?



Exacte, hi ha grups sanguinis que tenen el 99,99 per cent de la població, però el que és el 0,001, és molt difícil trobar un donant compatible per aquesta persona.