S'amplien les visites als avis que viuen a residències durant el Nadal

Volem parlar de residències de la gent gran, i de quin pla de Nadal té previst el Govern de la Generalitat per aquest col.lectiu. Per fer-ho volem saludar a l'Andrés Rueda, de l'Associació Professional Catalana de Directors de Centres de Servis d'Atenció a la Dependència. I és que voldríem saber si la Generalita ja us ha informat del pla previst pels avis que viuen a les residències: "De moment tenim penjada en el web unes instruccions, però el que lamentem és que no s'hagi fet un plam més treballat i més segur per tots, tant pels residents, com per les visites com pels centres. Hi ha un pla en el que les visites són possibles i on s'incrementa més la possibilitat de visita durant els dies assenyalats del Nadal. Hi ha qüestió important a tenir en compte i és que les famílies que vinguin de visita, una setmana abans de la data que tinguin prevista la visita han d'estar en una bombolla familiar. És a dir, durant una setmana ha d'estar recluïda en una única bombolla relacional. Si això fem números i calculem que tenim unes 55.000 persones en residències a Catalunya, només que un 10% d'aquestes persones rebin visites, són 5.500 persones. Multiplicat per dos bombolles de 10 persones, són 50.000 interaccions, i qui pensi que amb això no entrarà de nou el virus a les residències, és que està totalment fora de la realitat. Nosaltres el que demanem és tenir tests d'antígens a les residències, i si la gent que ve a fer una visita es fes aquest test, ens podríem permetre visites més llargues, que no siguin de només mitja hora, visites més properes, que no s'hagi d'estar a dos metres, etc...