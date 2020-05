«Salva orelles» en impressió 3D

Aquests dies, repassem i mirem més que mai les xarxes socials i avui ens ha cridat moltíssim l'atenció un tuit de @enfermera_saturada: " Sabia que la nariz podia doler, pero la parte de detrasd lasorejas?" . Aquest problema és real i afecta aquells infermers i infermeres que passen moltíssimes hores amb la màscara sanitària, és inevitable que acabin patint aquest dolor darrere de les orelles sobretot si és petita.

La persona què hi ha darrere d'aquest tuit, és l'Hèctor Castilleida (@enfermera_saturada) i el responsable d'aquesta idea que s'ha fet realitat. Avui el convidem al programa per que ens expliqui en que consisteix, Hèctor Castilleida: "Els primers dies potser et fa una mica de mal al nas però no penses que darrere de les orelles et pot arribar a fer mal. L'ús continuat d'aquestes màscares sanitàries i la tensió de les gomes elàstiques sobre les orelles i amb la suor ens provocaven ferides que no tenien temps de curar-se d'un torn a l'altre. Se'ns va ocórrer la idea de buscar una forma per evitar aquest dolor. La resposta va ser increïble per part de la comunitat maker ,que així es diuen els que tenen impressores 3D a casa. Es van posar a fabricar el "salva orelles" com a bojos després d'haver fabricat anteriorment salva pantalles per hospitals i residències de la tercera edat. Ens van explicar que el mecanisme era molt senzill per fabricar aquest "salva orelles" i en menys de 24 hores van repartir a moltíssims hospitals. Un aspecte molt important a tenir en compte és que es poden desinfectar."

Si voleu donar un cop d'ull als "salva orelles", ho podeu fer a través de les xarxes socials a @enfermera_saturada.