Salut habilita un formulari de registre perquè les persones sense targeta sanitària es puguin vacunar

El Departament de Salut ha creat un registre perquè les persones sense targeta sanitària puguin identificar-se i rebre la vacuna contra la covid-19. La identificació es dirigeix exclusivament a “persones desplaçades residents a Catalunya sense targeta sanitària individual o document identificatiu per a la cobertura sanitària pública“, segon s’especifica al portal del Departament de Salut. Aquest col·lectiu ha d’accedir al portal web i facilitar el seu nom, any de naixement, país d’origen i municipi on resideix, així com un número de telèfon on poder contactar-lo.

Amb el nou sistema, les persones que presenten símptomes compatibles amb el coronavirus podran accedir amb el seu número SIP, data de naixement i telèfon de contacte per a garantir també la seua privacitat. Així, els usuaris podran concertar una cita amb el seu centre de salut habitual. Una vegada fet aquest procediment, rebran una telefonada del centre per a confirmar la creació de la cita i a través del web s’informarà de l’estat de la cita (sol·licitada, confirmada, o realitzada).

Si durant aquesta primera visita el personal sanitari del centre de salut identifica el cas com a possible positiu per Covid-19, es programaran cites amb telefonades periòdiques des del centre de salut per a fer el seguiment de l’estat de salut i per a facilitar resposta als dubtes o necessitats que puguen sorgir.

En el cas de tenir símptomes no compatibles amb el Covid-19, les persones usuàries han de posar-se en contacte amb el seu centre de salut a través dels números de telèfon convencionals.