La salmonel·la a l'estiu. El perill invisible

La salmonel·la (Salmonella) és un gènere bacterià caracteritzat per ser bacils gram negatius, anaerobis facultatius, amb flagels perítrics que rodegen al microorganisme i no desenvolupa càpsula ni espora. Són bacteris mòbils que produeixen sulfur d'hidrogen. No fermenten la lactosa, però sí la glucosa.

És un agent zoonòtic de distribució universal. Es transmet per contacte directe o contaminació causada durant la manipulació i el processament d'aliments a nivell domèstic o industrial.

Microbiologia

Són bacteris gramnegatius. Proliferen amb poca facilitat en sang i formen colònies de 2 i 3 mil·límetres. Als laboratoris de microbiologia clínica s'aïllen bacteris emprant medis selectius com ara el Selenit, Hektoen, SS o XLD per a fer-ne cultius poc enriquits a partir de mostres biològiques.

La taxonomia del gènere Salmonella és complexa i no exempta de controvèrsia científica.

Infecció

Pot arribar a produir dos tipus de patologies depenent del serotip: o bé gastroenteritis, o bé febres tifó-paratífiques.

Les febres tifó-paratífiques tenen un quadre clínic de bacterièmia que pot arribar a ser molt greu, febre alta amb obnubilació, bradicàrdia i leucopènia. És molt característic aquesta bradicàrdia amb febres altes, ja que, normalment, la febre s'associa amb taquicàrdia.

Produeix gastroenteritis amb un període d'incubació d'entre 5 hores i 5 dies, diarrea i dolor abdominal. Les femtes dels malalts contenen elevades quantitats de Salmonella i es produeix febre entèrica amb un període d'incubació de 7 a 28 dies, la qual provoca algun d'aquests símptomes o tots: mal de cap, febre, dolor abdominal i diarrea, erupció màculo-papulosa en pit i esquena.

Els malalts presenten un període de convalescència entre 1 i 8 setmanes i un cop curats excreten Salmonella durant més d'1 any.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el catedràtic de microbiologia de la UdG, Jesús García-Gil (àudio).







