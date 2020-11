S'allarga mig any el canvi de pessetes a euros

Encara hi ha moltes persones que conserven monedes i bitllets de les antigues pessetes. El termini per canviar-les per euros al Banc d'Espanya s'acabava el 31 de desembre. Però el Consell de Ministres ha aprovat un decret llei que amplia el temps en què es podrà fer aquest canvi. S'allarga mig any, fins al 30 de juny del 2021. Segons els càlculs del Banc d'Espanya, encara es conserven 1.599 milions d'euros en pessetes sense canviar.

El govern espanyol ha decidit la mesura per les dificultats que han sorgit en els últims mesos coincidint amb la pandèmia de coronavirus i, així, evitar cues. S'ha destacat que aquesta ampliació pot beneficiar tant els particulars com el tercer sector.

Fa divuit anys que va entrar en vigor l'euro, el 2002. Es poden canviar tots els bitllets de pesseta posterior al 1939, mentre que els emesos entre el 1936 i 1939 cal que els analitzin experts. En el cas de les monedes, només s'admeten si estaven en circulació l'1 de gener de 2002.

