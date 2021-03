S'activa el primer protocol de prevenció d'assetjament sexual a les xarxes de metro i autobús de Barcelona

S'ha presentat el primer protocol de prevenció d'assetjament sexual a les xarxes de metro i autobús, un protocol necessari i que es demanava des de feia temps. Tenim al programa a la Rosa Alarcon, presidenta de TMB i regidora de mobilitat de l'ajuntament de Barcelona.

En què consisteix aquest protocol que ja està en marxa?

<< Porta en marxa des del mes de novembre i ara ho hem de posar en coneixement de les dones dels municipis de l'àrea metropolitana. Hem fet un procés informatiu per anar veient altres mesures, podríem dir que és un protocol en construcció, l'anirem evolucionant en funció de les necessitats. El que es tracta és que sobretot les dones agafin el transport públic de forma segura i per això anem desenvolupant aquest protocol amb la participació de dones i usuàries del transport públic. Ara farem una enquesta amb més de mil usuàries perquè ens aportin també quines són les seves pors i quines mesures podem prendre. Ja estem implementant les primeres mesures.>>

Quines són aquestes primeres mesures que ja estan en funcionament?

<< Les primeres són les càmeres en temps real que estan en contacte amb el punt de seguretat. L'any 2023 tota la xarxa d'autobusos, vagons de metro i les estacions tindran càmeres connectades amb el punt de control. Per aquest 2021 implementarem un 3% els agents de seguretat i control i continuarem treballant en l'autobús fent controls aleatoris perquè no hi hagi cap problema.>>

Unes de les mesures que ja s'utilitzava són les parades a demanda, es continuaran promocionant?

<< Tot el servei de bus metropolità, vinculat al servei nocturn s'estan promocionant les parades a demanda. A més en el servei diürn introduirem el bus a demanda en els barris més allunyats del centre de la ciutat, on hi ha menys teixit social i la dona senti una certa por a anar sola.>>

La il·luminació dels carrers juga un paper important?

<< Si, a les estacions de metro ja comencem a canviar a algunes estacions fosques i estem acabant d'analitzar totes les estacions des del punt de vista de la seguretat per la dona.>>