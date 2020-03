Ruth Lorenzo también estará en el "Yo me quedo en casa Festival"

"Dancing in the rain". Así se llamaba la bonita canción que representó a España en el Festival de Eurovisión en el año 2014, y quien la cantaba era Ruth Lorenzo, que hoy ha querido pasar por los micrófonos de Migdia Cope Catalunya.

Y lo primero que queremos preguntarle es cómo está en estos días tan complicados: "YO me encuentro bien, aunque como todo el mundo tengo momentos mejores y peores. Desconcertada, por supuesto, pero intentando usar el sentido del humor y por supuesto la música".

Ruth Lorenzo es una de las artistas que han decidido ponerse a cantar desde un balcón para que los vecinos que están confinados puedan verla, oirla, y quizá así levantar un poco el ánimo de tanta gente. "Sí, canté Dancing in the rain. Prometí hacer un pequeño concierto para los vecinos, hicimos 3 canciones en acústico y la verdad es que fue muy bonito"

Ruth vive en Barcelona, en el barrio del Eixample: "La verdad es que mi bloque es genial, todos estaban en las ventanas, en los balcones, abrazados... la gente quiere tener esperanza. Además yo soy una mujer muy optimista, siempre lo he sido. Si pude conseguir que la gente se olvidara del confinamiento durante un rato, ya me doy por satisfecha. Pero a quien mejor le fue ese pequeño concierto fue a mi misma, fue una manera muy bonita de conectar con la gente, dentro de la distancia a la que ahora hemos de mantenernos los unos con los otros".

Le hemos preguntado a Ruth si tiene más planes para actuar estos días de confinamiento: "La verdad es que estoy participando en un festival precioso que se llama "yo me quedo en casa Festival", una iniciativa que empezó el fin de semana pasado, pasaron muchos artistas, todos de manera altruista, simplemente por la necesidad de compartir música. Y este fin de semana también vamos a actuar artistas como Amaral, Edurne, Mikel Erentxun, y también yo misma. Ahí estaremos para entreteneros este fin de semana"