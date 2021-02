Ruth Lorenzo nos presenta su "Crisálida"

Hoy cerramos Migdia Cope Catalunya i Andorra con el último disco de Ruth Lorenzo “Crisálida” .Un disco en el que se ha empleado a fondo la artista desde hace casi dos años. “No ha sido fácil. Empecé a trabajar en ello hace un año y ocho meses y luego llegó la pandemia”, ha confesado la murciana que, viendo el lado positivo de la larga espera, ha asegurado que le ha ayudado para asentar el trabajo y ser ella misma. 'Crisálida' llega tras el paso de Lorenzo por Eurovisión. Una oportunidad que no ha desaprovechado para zambullirse en el mundo de la música. “A todos se nos dan oportunidades y luego puedes hacer algo con ellas o no. Depende de la persona. Yo no he parado de trabajar como una loca”, ha dicho.‘Crisálida’ ha significado para Ruth Lorenzo encontrarse a sí misma y saber qué camino quiere recorrer. “Vivimos en un mundo muy rápido en el que solo se cuentan los números de visitas y, al final, yo puedo salir de este plató y no seguir viviendo. Si pasa eso podré decir que he dejado algo que tiene valor. Eso es lo único importante”, ha sentenciado la artista que ha añadido que lo importante es ser fiel y sincero con uno mismo. Una sinceridad que Lorenzo extiende a las relaciones sentimentales. Aquests i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.