La rumba Catalana vol ser patrimoni de la humanitat

La rumba catalana és patrimoni immaterial de Catalunya i ara té la seva pròpia plataforma "Rumba catalana". Parlem amb l'impulsor del projecte, Xisco Carbonell.



- La rumba catalana alegra la vida.



El meu pare sempre deia" no sé què té la rumba catalana que els culs de la cadira aixeca i els fica a ballar".



- Com neix i quins són els objectius d'aquesta plataforma



Neix d'unes inquietuds de diferents persones com l'Amadeu Valentí fill del pianista, artista i el primer gitano a introduir el piano, també amb l'Àngel Juárez president de la fundació Mar a terra i de la RIET que és la "red internacional d'escriptors de la terra", la Rosita Pubill, filla de Peret i un servidor.



Va venir un festival a Barcelona que es deia xaca pum que va fer el Terrat, on hi havia en petites cosetes que no estaven ben explicades, no eren certes i quan estàs fent un homenatge als gitanos i dones informació de la rumba catalana l'únic que falta és que el donis malament llavors ens vam posar en contacte amb ells per arreglar-ho i fer-ho bé, finalment ho van fer.



El que no volem és que passin els anys i ens anem oblidant d'aquest gènere qui l'ha creat i tota la seva història per això volem una base històrica i sobretot que sigui reconeguda com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO. Creiem que és una manera de posar en alça qui ha creat aquest gènere i quins són els artistes màxims exponents d'aquest gènere i que gràcies a ells avui dia gent com jo està vivint i fent rumba catalana. També volem deixar unes eines els joves que nosaltres no vam tenir.



- La rumba catalana té el seu propi segell.

Sí pel que fa al ventilador, les palmes, la manera de cantar dels rumbers, és una música autòctona de Barcelona perquè per exemple la sardana és de l'Empordà, l'única música que ha creat Barcelona als seus carrers al segle XX és la rumba catalana.



- Quin és el futur de la rumba catalana?

El veig molt bé perquè hi ha noves generacions que venen darrere, però si parlem de present, no hi ha cap lloc a Barcelona on es toqui rumba catalana en directe.