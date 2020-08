Rosa Alarcón, presidenta de TMB: "El transport públic és totalment segur"

La Rosa Alarcón és la presidenta de TMB i regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Amb ella volem parlar sobre les ganes que tenim tots de que el transport públic funcioni al 100%: "I des d'avui tots els serveis de transport públic estan al 100%, fins i tot amb una oferta superior a la de l'any passat. La nostra obsessió sempre ha estat oferir una bona experiència de viatge en transport públic, i ara el que volem és oferir un metro i un bus que siguin espais segurs. Hem posat recursos en comunicació, en neteja i desinfecció, en control de l'ús de la mascareta, hem posat més trens i més busos". A la Rosa li volem preguntar com s'estan comportant els ciutadans: "Vull agrair especialment a la ciutadania l'esforç que estan fent. ARa mateix el 99% dels usuaris porten la mascareta, i aquesta és la nostra gran batalla. Vull agrair el civisme d'aquest 99% de la gent. Al restant 1% hem d'utilitzar la pedagogia i si cal la sanció a qui no es posi la mascareta". Sense dubte el gran dia pel transport públic de Barcelona sera la tornada al col.legi: "Avui dilluns els serveis de metro i bus han funcionat amb tota normalitat. La segona prova que ens queda serà el 14 de setembre, però tota l'empresa està abocada a donar el millor servei als usuaris. Tothom pot tenir la total seguretat que el transport públic és un espai segur. Volem que els ciutadans confiin en el transport públic, tot i que encara tenim un increment del trànsit i de vehicles privats. Volem que la gent torni a confiar en el trasport públic. Tothom ha de saber que s'està treballant continuament desinfectant trens i busos. Als vagons de tren i del bus hi ha sistema de renovació d'aire, a més de sistemes de neteges que continuament van netegant amb virucides. Tots els protocols contra el Covid es compleixen de forma clara. Volem transmetre el missatge que el transport públic és un espai segur. Quan l'agafem descongestionem la ciutat"