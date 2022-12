El rol de les joguines

A partir d'ara la publicitat de joguines no podran donar una etiqueta de rol. Una nova llei que vol deslliurar les joguines del rol de nen i nena. Estarà vigent per a les noves campanyes que es posin en marxa des de demà. Els codis anteriors ja contemplaven algunes qüestions de gènere, però en aquest cas ja s'ha reforçat. També inclou recomanacions perquè apareguin nens amb diversitat funcional i de diferents ètnies. Entre les seves novetats, destaquen les mesures destinades a promoure i fomentar una imatge plural, igualitària i lliure d'estereotips dels menors. Així, es prohibirà la caracterització de les nenes amb connotacions sexuals i s'evitarà l'associació exclusiva de joguines que reprodueixin rols, per exemple, de cura, treball domèstic o bellesa, i d'acció, activitat física o tecnologia amb els nens. A més, no es presentaran les joguines amb la indicació expressa o tàcita que són per a un o altre sexe ni es faran associacions de colors (com el rosa per a les nenes, i el blau, per als nens). Parlarem amb la professora de Psicologia del Desenvolupament de la Universitat Abat Oliba CEU, Clara Valls



- Quan eliminem aquest rol a la publicitat de joguines ajudem a evitar el sexisme?



No sé fins a quin punt s'han prohibit aquests anuncis, però el que sí que he llegit és la guia que ha publicat el ministeri sobre un conjunt de preguntes què fan interrogar els pares com per exemple, quines joguines compra i amb quina finalitat. L'aplicació dependrà de com arriba aquesta informació a pares, famílies i escoles. Em sembla una bona proposta perquè ens fa plantejar què és el joc i que transmetem a través del joc als nostres fills i alumnes.



- Quines normes hauran de seguir els pares de l'hora de comprar les joguines?



En primer lloc, i ho explica molt bé aquesta guia, has de pensar molt en l'edat del nen i quines capacitats és adequat que es potenciïn i sobretot joguines que fomentin la creativitat del joc a l'aire lliure, els jocs cooperatius, tot el que és la capacitat d'expressar emocions i de l'empatia. La veritat és que aconsello aquesta guia i reduir tot aquell joc que en general fomenta la violència, la superioritat o joguines que dificulten la percepció d'una imatge corporal adequada en les nenes i totes aquelles joguines hipersexualitzades a partir dels tres anys, per tant, hi ha certs aspectes en els quals ficar-se i alguns que descartar.