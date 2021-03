RobinGood, el primer obrador social

Què és "El Obrador de los Sueños"?

<< Neix per crear llocs de treball a persones amb risc d'exclusió social. Vam començar formant a uns joves del Senegal en ofici de flequer i pastisser. El nostre objectiu és formar aquesta gent perquè puguin trobar una feina a Barcelona o qualsevol lloc d'Europa i també amb la possibilitat, si ells volen, de tornar al seu país d'origen.>>

Muntar-ho no deu haver estat una tasca fàcil.

<< No, fa dos anys d'aquest projecte, es diu RobinGood aliments amb ànima. És una marca de productes socials i treballen amb diferents obradors d'Espanya, ens fan els nostres productes amb centres especials de treball o fundacions. En aquest moment hem fet un pas més i hem fet un petit obrador propi a Barcelona amb la mà de Juli què és el flequer i a més ha ofert el seu obrador per formar als nostres nois i noies i dóna'ls'hi una feina per aquell o per un altre obrador.>>

L'obrador està ubicat en el centre de Barcelona?

<< Ubicació és molt bona, està en l'Eixample de Barcelona. Quan torni a obrir la ciutat confiem que les vendes tornin a ser bones amb l'entrada de turistes i la gent local.>>

"El Obrador de los Sueños", serà una fleca amb oferta ampliada, és a dir, per menjar, esmorzar i fins i tot sopar.

<< La nostra idea és que puguis passar en qualsevol hora i agafar-te alguna cosa per menjar ja sigui a l'hora de l'esmorzar o per sopar. Actualment ja està funcionant l'obrador i ara el transformem amb un obrador social.>>

Com va aquest micro-massanatge per posar en marxa l'obrador?

<< Vam llençar la campanya amb l'objectiu d'aconseguir 73.000 euros durant dos mesos, és una plataforma que es diu goteo.org i allà està el nostre projecte que és Obrador de los Sueños. Amb cada aportació donem recompenses amb productes de RobinGood.>>