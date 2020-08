El risc d'inundacions a Catalunya podria augmentar un 25% en els pròxims 50 anys

El risc d'inundacions a Espanya podria augmentar un 25% en els pròxims 50 anys. Així ho demostren les dades recollides en el nou portal de mapes “Impacte del canvi climàtic a Europa” elaborat per l'Agència Europea del Medi Ambient (AEMA) través de la plataforma ArcGIS de Esri. L'objectiu d'aquest portal és mostrar l'impacte del canvi climàtic a Europa en els pròxims anys.

Sequeres, inundacions i incendis forestals són alguns dels fenòmens recollits en el portal, analitzats sobre la base de diferents informes de la AEMA.

El portal recull comparacions que mostren l'efecte del canvi climàtic a Europa en dues situacions diferents: un escenari de baixes emissions i un altre d'altes emissions. D'aquesta manera, es pot comparar quin és l'efecte del canvi climàtic al llarg del segle XXI a Europa, tant si s'escometen polítiques per a pal·liar-lo, com si no.

Per exemple, es desprèn que Espanya i Portugal són els països europeus més castigats per les sequeres, la qual cosa significa que el risc de desertificació podria augmentar en totes les regions de la península ibèrica.

Així mateix, el benefici dels grangers i productors del sector primari també podria veure's afectat de diferent manera en funció de l'escenari d'emissions al llarg del segle XXI: en el pitjor dels casos, els productors de la majoria de comunitats autònomes espanyoles podrien veure una disminució de fins al 10% dels seus ingressos, mentre que, en el millor escenari possible, aquests podrien augmentar més d'un 5% a Castella i Lleó, País Basc i Astúries, i un augment d'entre un 0,5 i un 5% en la resta de la península, excepte en C. Valenciana, on s'experimentaria una variació d'entre el -0,5% i un augment del 0,5%.