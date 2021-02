"Reutilitzar en comptes de llençar"

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra parlem de roba reciclada amb la Marina Arnau, Codirectora de la Fundació Formació i Treball i Directora de la Divisió Tèxtil. L'actual crisi, amb el canvi d'hàbits i de mentalitats que genera, està posant en valor la reutilització d'objectes. Entitats com Andròmines o la Fundació Formació i Treball fan de la seva funció social i mediambiental dues cares de la mateixa moneda, que ha abordat el programa Valor Afegit. A la botiga que Andròmines té a Montcada i Reixac s'hi pot trobar de tot, però de segona mà: des de mobles fins a roba, llibres o informàtica. Andròmines és una associació que crea llocs de treball per a persones en risc d'exclusió a través del reciclatge i el reaprofitament. En els últims mesos han hagut de traslladar a unes instal·lacions més grans el recondicionament d'ordinadors, perquè les peticions s'han disparat. Des d'andromines diuen que : “Al 2020 s'ha visibilitat allò que era invisible o tothom pensava que s'havia eliminat, que és la bretxa digital. Ens vàrem trobar tots tancats a casa i amb la necessitat de tenir una pantalla, per a un hospital o per a uns nanos que no en tenien per poder seguir els seus estudis, per exemple". Fins a la nau que la Fundació Formació i Treball té a Sant Esteve Sesrovires arriben els camions amb la roba que la gent diposita al miler de contenidors de Roba Amiga que hi ha a més de 200 municipis catalans. Aquí es descarreguen cada any 16.000 tones de roba usada provinents de tot l'Estat. Passen per un procés de selecció, depenent de la mena de peça, de quina temporada de l'any és, de quin gènere està feta o de l'estat en què es troba. Després, una bona part es reutilitza. Segons Marina Arnau, responsable de la línia tèxtil de la fundació, "el 63% passa a ser reaprofitat, en botigues de la cadena Botiga Amiga i botigues de Càritas de tot Espanya, i també se n'exporta. Després un altre 33% va a reciclatge, transformat en fibres i fils. I un 4% el portem a cogeneració elèctrica i calorífica. La millor roba es prepara en una sala a part i es posa en caixes per enviar a les botigues. Des de la direcció d'aquesta Fundació dedicada a la reinserció laboral de persones amb risc d'exclusió social, diuen que s'han convertit en un dels grans recicladors de roba de tot l'estat espanyol.