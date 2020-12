La tornada a l’escola després de les festes de Nadal s’ajorna, el motiu l’expliquem a Migdia Cope Catalunya i Andorra. Es tracta d’una recomanació de Salut per evitar contagis a les aules després de les festes de Nadal. El retorn a l'escola després de les vacances de Nadal s'endarrereix tres dies. Es portarà a terme el dilluns 11 de gener i no el divendres 8, tal com estava previst en el calendari escolar 2020-2021. Aquesta decisió s'ha prés per raons sanitàries, amb l'objectiu d'ampliar la separació entre els possibles contactes durant les celebracions d'aquestes festes i la tornada a les aules. D'aquesta manera es vol minimitzar el risc de contagi de la Covid-19 en els centres educatius i el consegüent confinament de grups. Segons ha explicat el sindicat CCOO , el Departament d'Educació els ha comunicat que el 8 de gener comptarà com a festiu. La mesura es publicarà en un decret llei arran de la recomanació del Departament de Salut de deixar "més dies de distància entre les festes familiars i la tornada a l'escola". L'últim dia lectiu abans de les vacances de Nadal es manté: serà el dilluns 21 de desembre, tal com estava previst. La tarda d'ahir divendres, el govern va donar tots els detalls sobre aquesta decisió, en una roda de premsa del conseller d'Educació, Josep Bargalló, i la consellera de Salut, Alba Vergés. L'anunci coincideix amb un empitjorament de les dades. El coronavirus sembla clarament en expansió, com indica el fet que la velocitat de contagi ha pujat per segon dia consecutiu per sobre de l'1. L'Rt està a 1,22, que vol dir que cada 100 persones en contagien 122, de mitjana. També ha pujat el risc de rebrot, que continua molt alt, per sobre dels 200 punts. Ha passat de 219 a 245.