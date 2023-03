El retinoblastoma una malaltia minoritària a l'espera de més investigació

El 28 de febrer va ser el dia mundial de les malalties minoritàries, en el programa d'avui donarem visibilitat a una d'elles, el retinoblastoma. Es tracta d'un càncer d'ull que afecta sobretot a menors de sis anys. Parlem amb el pare d'una nena amb retinoblastoma, Fundació Nineta dels ulls, Carles Castillo.



- Com definiries el retinoblastoma?



Com bé deies abans és un càncer ocular i de fet és el més freqüent en infants menors de sis anys. Es desenvolupa a la retina dels 0 als 6 anys perquè és un dels òrgans que està en creixement en aquesta etapa.



- Quan vau detectar-ho?



Vam detectar una anomalia, un estrabisme estrany quan tenia sis mesos i el diagnòstic va arribar als vuit mesos. Primer de tot vam anar al pediatre, ens va dir que no era gaire greu, però així i tot , ens vam fer una derivació a l'hospital d'oftalmologia i llavors allà de seguida li van detectar i ens van enviar cap a l'Hospital Sant Joan de déu per iniciar el tractament i començar tot el protocol.



- Com és el tractament?



Hi ha de diferents tipus, podem dir que estem en una situació privilegiada perquè tenim hospitals que són pioners a escala mundial en els tractaments. Podem trobar un gran ventall de tractaments, però en el nostre cas la quimioteràpia interarterial, és una tècnica molt sofisticada què entra per l'artèria engonal i aquell catèter va pujant pel cos fins que arriba a l'artèria oftàlmica i allà s'injecta directament la quimioteràpia. Gràcies a això, el tractament és molt més precís i no afecta les altres parts del cos