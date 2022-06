El retard en l'aportació de sorra a la costa central limitarà la temporada de bany

A les portes de l’estiu, la platja de Can Camins del Prat de Llobregat, que habitualment té una amplada de 300 metres, és pràcticament inexistent.

És per això que l’alcalde del municipi, Lluís Mijoler, ha reclamat “solucions estructurals” per frenar la regressió del litoral del delta del Llobregat.

Tot i reconèixer que les aportacions de sorra no són suficients, ha lamentat “profundament” que el Port de Barcelona hagi endarrerit fins al juliol la seva aportació anual de sorra.

Una aportació de 100.000 m3 que, més enllà d’arribar tard posant en perill la temporada de bany, és insuficient perquè s’ha demostrat que la pèrdua real és de 138.000 m3 anuals. “Se’n parla molt de la regressió del litoral, però cal actuar ja”, ha afegit Mijoler.

Des de la platja de Can Camins Lluís Mijoler ha assegurat que la situació del litoral del delta del Llobregat – que amb unes 500 hectàrees comprèn les platges de Viladecans, El Prat i Gavà - “és molt greu” i ha reclamat que se situï aquest espai com “un punt calent” on actuar amb “mesures estructurals i no pegats” per frenar la regressió que ha patit per l’impacte dels darrers temporals i el canvi climàtic.

Més enllà de l’aportació de sorra, que considera “imprescindible i necessària”, el batlle ha reclamat que s’elabori un pla estratègic per a la protecció del litoral deltaic davant la regressió i el canvi climàtic, que defineixi uns terminis màxims d’execució a les platges i un pla pilot a les platges més erosives del Prat.

A més, reclama un pla estratègic d’usos de les platges deltaiques, amb la protecció integral al voltant de l’estany del Remolar.

Mijoler també ha recordat la necessitat d’emprendre l’estudi anunciat per l’Estat per valorar les mesures a prendre per evitar que la platja del Prat segueixi retrocedint.

Entre les mesures, per exemple, hi haurà trobar una font de sorra amb una granulometria major que l’actual -ara s’agafa de Port Ginesta, a Castelldefels, i s’estudia fer-ho en un banc al nord del port de Barcelona -, desmuntar parcialment l’espigó de les desembocadura del riu, o fer ampliacions dels sistemes dunars.

Sobre les aportacions de sorra, Mijoler ha lamentat que amb l’endarreriment de la que ja hauria d’haver fet el Port de Barcelona s’està posant en perill tota la temporada de bany.

Aquí, ha recordat que si comencen a fer-la a mitjans de juliol, com els han anunciat en el millor dels casos, això comportaria restringir l’accés a la platja en unes dates de màxima afluència.

Pel que fa a les causes d’aquest retard, el batlle ha rebutjat que es degui a un problema burocràtic, com addueix la direcció del Port de Barcelona per la manca d’un informe a aportar al ministeri, ja que fa molt de temps que sabien que s’havia de fer aquesta aportació de sorra i l’informe en qüestió, un cop se’ls va reclamar, el van aportar en 24 hores. “S’han adormit a l’hora de fer l’adjudicació i ho han atribuït a un problema burocràtic inexistent”, ha afegit.

Per últim, l’alcalde del Prat, ha reclamat a l’empresa pública de la Generalitat Aigües Ter-Llobregat (ATL) que faci l’aportació de sorra que li correspon a les platges protegides de La Ricarda i les situades davant del Mirador del Semàfor i la Caserna de Carrabiners del Prat.

Una aportació que una Declaració d’Impacte Ambiental del 2018 xifra en 240.000 m3. “Tenim el compromís de l’Estat per elaborar l’informe de mesures a implementar, però com gairebé sempre ens falta el compromís de la Generalitat per fer aquesta aportació de sorra”, ha reblat.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb l'alcalde de El Prat de Llobregat, Lluís Mijoler (àudio).