Restauradors demanaran no pagar el lloguer mentre duri l'estat d'alarma

El Gremi de Restauració de Barcelona ha posat a disposició del sector un model de carta que els restauradors faran arribar als propietaris dels seus respectius locals durant les properes hores on es demana que no s’exigeixi el pagament del lloguer mensual mentre els establiments hagin d’estar obligatòriament tancats al públic. La carta es refereix a la clàusula rebus sic stantibus (que ja es va al·legar durant la crisi econòmica de 2008), la qual permet interrompre temporalment les obligacions entre arrendador i arrendatari si es produeix una situació sobrevinguda radicalment imprevisible que impedeix de manera significativa complir amb allò que s’havia acordat. El Gremi entén que es compleixen aquests requisits ja que l’aprofitament del local arrendat per desenvolupar-hi una activitat de restauració (que constitueix la finalitat principal del contracte) es troba prohibit des del passat 14 de març.

El tancament forçós ha obligat els restauradors a posar en quarantena el negoci a l’espera que se superi la situació d’emergència sanitària que estem patint. És evident que l’empresa no pot seguir pagant (nòmines, lloguers, impostos, etc.) si ha deixat de facturar. En el cas de la plantilla, els restauradors han optat majoritàriament per tramitar un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per causa de força major. Això ha evitat que d’entrada es recorri a l’acomiadament col·lectiu.

Pel que fa al pagament del lloguer del local, el Gremi reconeix que, tractant-se d’un contracte entre privats, caldrà arribar un acord i insta el sector immobiliari a facilitar-lo. Si no succeeix, previsiblement molts restauradors demanaran que la justícia declari que la pandèmia del coronavirus és una causa de força major. Això no obstant, seria desitjable que el Govern d’Espanya (l’administració competent) estudiés la possibilitat d’obligar els arrendadors a acceptar una carència forçosa en el pagament del lloguer. Diversos ministres s’hi han referit en relació al lloguer d’habitatges, però caldria estendre-la també al lloguer de locals comercials.

Doble crisi: sanitària i econòmica

Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració: “ens trobem immersos en una doble crisi: sanitària i econòmica. Pel que fa a la primera, l’Estat ha mobilitzat tots els seus recursos i també alguns que pertanyen als sectors privats. Quant a la crisi econòmica, l’única resposta que s’està donant passa perquè les empreses s’endeutin (‘garantir la liquiditat’) i segueixin pagant impostos, lloguers, etc. És un error: el que les empreses no poden pagar avui tampoc ho podran pagar demà tenint en compte que, com és el cas de la restauració, han deixat de facturar. En aquests moments, la crisi econòmica és una crisi d’empreses. Si les administracions no garanteixen la seva viabilitat, els ERTO esdevindran ERO, és a dir, acomiadaments col·lectius. Els governs insisteixen que ‘cap ciutadà es quedarà enrere’, però no és suficient: han de garantir que cap empresa no es quedi enrere. Si les empreses fan fallida, la taxa d’atur es dispararà”.

El Gremi ha traslladat insistentment a les diferents administracions que l’ajornament de tributs no resol el problema, únicament l’ajorna. També ha recordat que el moment d’entomar la crisi econòmica és ara i que, per fer-ho, han d’escoltar les organitzacions empresarials.