La restauració no cobreix tota l'oferta de feina

Tornen les xifres turístiques d'abans de la pandèmia, però el sector hostaler està patint manca de personal. Per analitzar aquesta situació parlarem amb el president de la federació d'empresaris d'Hostaleria de Tarragona, Francesc Pintado.



- Amb les xifres d'atur que tenim en aquest moment perquè és tan incompatible trobar personal en el vostre sector?



Últimament, se'n parla molt i tot apunta que arribarem a les mateixes xifres d'ocupació que l'any 2019 (va ser l'any rècord en ocupació a Tarragona i terres de l'Ebre) per tant, preocupa i segurament tindrem problemes per aconseguir el personal de reforç per als 4 mesos forts de l'estiu. Aquest problema l'hem tingut inclús durant els preparatius i qualificació de setmana Santa.



- Aquest problema per trobar personal és d'ara o des de ja fa un temps?



En el nostre sector és el problema número u. En aquest moment s'ha agreujat, sí ja tenien problemes per trobar personal en el mes de març i abril imagina't el que trobarem per l'estiu. Normalment, aquest problema el tenim durant els mesos d'estiu per fer front aquesta punta d'ocupació de la temporada vacacional. Empreses, restaurants i hotels que estan oberts tot l'any també tenen problemes per trobar personal, el factor haurà de fer autocrítica per buscar la manera d'oferir una oferta atractiva pel que els treballadors es torni a interessar pel turisme.



- Per què no és atractiu?



Per diferents motius primer de tot el conveni dels treballadors de Tarragona està molt per sobre que el salari mínim interprofessional evidentment hi ha moltes empreses estacionals també tenen problemes per trobar. La realitat És que avui dia el treballador busca un clar equilibri entre la vida personal i professional i el nostre sector ens agradi o no quan més treballes és el cap de setmana quan la població en general està de vacances i gaudeix del seu oci. Per trobar solucions i poder afrontar-les, hem de deixar ben clar quin és el problema del sector.