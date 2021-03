La restauració catalana protesta davant les recomanacions del ministeri de sanitat

La setmana santa donarà un petit respir al sector de l'hostaleria i la restauració, tot i que l'horari dels sopars seguirà tancat. El ministeri de sanitat ha donat un consell, quan se superi l'índex de 150 casos per 100.000 habitants, les comunitats hauran de tancar l'interior dels bars i restaurants. Parlarem amb el Roger Pallarols director del gremi de restauració de Barcelona.

No s'espera que permetessin els sopars?

A Catalunya fa més de sis mesos que no servim sopars. És una principal i per molts negocis suposa més del 50% de la facturació. Fa sis mesos que a Catalunya ha estat tancat de manera contínua i sense que hi hagi hagut la maduresa suficient per entendre que és important lluitar i posar ratlla el virus.

Si es pot obrir per dinar perquè no es pot fer per sopar?

No té ni cap ni peus, el que han demostrat és que no hi ha una relació entre causa i efecte rellevant entre les restriccions a la restauració i l'evolució de la pandèmia. Es constata que la pandèmia té vida pròpia, perquè veiem que allà on han tancat la restauració durant mesos i que avui en dia tenen una incidència pitjor.

Què penses de la recomanació que ha donat el ministeri de sanitat?

El que hem viscut amb ells ha estat sorprenent, hem vist com des del mes de maig amb l'excusa de la governança que no té res a veure amb la gestió de la pandèmia. Les poques vegades que intervé només posa més combustible al foc i no alleugereix en cap cas les conseqüències econòmiques que la pandèmia comporta. No són coherents amb les dades que demostren la poca incidència a la restauració, haurien de ser més prudents i saber que la seva funció també és mesurar les decisions que no mostren eficiència amb la gestió de la pandèmia.