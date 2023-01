La ressaca de les pel·lícules nadalenques

L'home que menja cinema, Taisán Kao, ens fa propostes de pel.lícules relacionades amb el Nadal per veure aquest cap de setmana.





-Especial Nadal Star Wars

Chewbacca i Han Només viatgen a Kashyyyk, el planeta natal de Chewie, per a celebrar el Life Day (una espècie de nadal wookie). Però Darth Vader, convertit en una espècie de Scrooge intergalàctic, ha decidit capturar-los.

L'especial continuava amb números musicals, llargs diàlegs en llenguatge wookie, així com un segment d'animació.

Fosc especial per a televisió basat en l'univers Star Wars. Va comptar amb els mateixos actors de les pel·lícules, si bé George Lucas renega d'ell i, després de la seva primera i única emissió en 1978, va censurar la seva repetició per sempre.





-Reyes Magos: La verdad

Melchor, Gaspar i Baltasar obren per primera vegada les portes del seu palau per al rodatge d'un documental sobre el seu dia a dia mentre preparen la cavalcada de Reis.

Així arrenca aquesta comèdia absurda dirigida per Víctor García León en la qual aquests tres personatges mítics es posen en mans de la seva nova mànager, Lola, per a modernitzar la seva llegenda amb col·laboradors tan variats com Lorenzo Caprile, Almudena Cid, Jordi Hurtado, Esty Quesada o Rozalén.





-Spirited: El espíritu de la Navidad

Cada Nit de Nadal, el Fantasma del Nadal Present (Will Ferrell) tria una ànima fosca per a ser reformada per sempre mitjançant la visita de tres esperits.

Però enguany ha triat al Scrooge equivocat. Clint Briggs (Ryan Reynolds) li dona la volta a la truita i el seu fantasmal visitant acaba examinant el seu propi passat, present i futur.

Per primera vegada, 'Conte de Nadal' està contada des de la perspectiva dels fantasmes en aquesta hilarant versió musical del clàssic conte de Dickens.