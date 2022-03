Respirar per la boca no és normal. Pot tenir conseqüències greus per a la nostra salut

Està clar que respirem tant pel nas com per la boca, però hi ha diferències notòries respecte a una o altra, ho sabies? De fet, la respiració nasal és molt més beneficiosa per a la salut que la respiració bucal. Parlarem amb l'Antoni Gómez, Vicepresident del Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.

- Per on respiren la gran majoria de nosaltres?



El més normal és respirar pel nas. Estem dissenyats fisiològicament per fer-ho d'aquesta manera el que passa és que, al cap i a la fi, és un hàbit i moltes persones que tenen respiració oral els hi pot passar desapercebut, poden passar anys i anys respirant per la boca quan hauria de ser pel nas.



- Només hauríem de respirar per la boca quan fem exercicis físics?



Exacte, un esforç físic que requereixi més oxigenació i més aire. En condicions normals de repòs, dormint o durant tot el dia, el que hauríem de fer és respirar pel nas amb mascareta o sense.



- Per algunes persones resulta complicat amb la mascareta.



Si, sobretot les que són FFP2 que fa aquesta sensació d'ofec i a vegades sembla que pel mínim exercici físic necessites una aportació extra, però la fisiologia de l'espècie humana ens diu que hem de respirar pel nas. Fent-ho així, l'aire s'escalfa i s'humiteja i fa de filtre de toxines, bacteris i virus.



- Quines conseqüències pot tenir per la nostra de salut respirar per la boca?



Bàsicament, podríem tenir tres grups. La primera seria la deformació de la cara quan estem en edat infantil i en època de desenvolupament. Si fem aquesta respira sent correcte ens podríem trobar amb aquest problema i el motiu és perquè no es desenvolupa el creixement facial correctament i podem trobar casos amb la cara allargada i aplanada, el nas estret, la barbeta retreta, la presència d'ulleres, el paladar estret o apinyament dental. El segon grup serien les dificultats a l'hora de dormir com poden ser els roncs i si no oxigenem bé durant el dia, estarem molt més cansats, més irritables a causa de la somnolència. En tercer lloc, i per últim, podríem parlar dels problemes dentals, ja que ens entra aire fred, sec i brut i això provoca sequedat a la boca i menys quantitat de saliva, augmentaran els bacteris, gingivitis, risc de càries, mal alè i problemes de col·locació de les dents que requeriran tractament d'ortodòncia en un futur.