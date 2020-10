@repoblem, el compte de twitter que està ajudant a repoblar micropobles

Avui a Migdia cope Catalunya i Andorra hem parlat amb @repoblem.El seu fundador és Ton Lloret. Ja fa més de set mesos que hem hagut d’aprendre a conviure amb el Coronavirus i veient l’evolució de la pandèmia, encara ens queda un temps per davant per tornar a l’antiga normalitat, però després d’aquest trasbals en les nostres vides algunes coses potser canviaran per sempre més. Moltes famílies han hagut de passar el confinament en pisos petits, alguns sense terrasses on sortir a prendre l’aire i això ens ha fet reflexionar sobre el model de vida que volem. La Covid-19 ens ha fet despertar aquella necessitat de tenir contacte amb la natura i ens ha fet frenar el ritme de vida que portàvem. El Coronavirus també ens ha apropat al teletreball i amb ell ens ha fet pensar a traslladar-nos a viure en un entorn rural. Catalunya té més de 320 micropobles en els quals tan sols viu l’1,2% de la població. Són pobles de menys de 500 habitants que estan desitjant rebre gent que vulgui repoblar el seu municipi. Quan es va decretar l’estat d’alarma, moltes famílies van fugir de la ciutat cap a les segones residències per passar el confinament en un entorn menys massificat i això sembla que els ha agradat. Abans de la pandèmia molts d’aquests micropobles rebien una sol·licitud d’empadronament de tant en tant, amb una mica de sort una cada mes, però actualment estan rebent quasi una al dia.

A través de les xarxes socials s’han creat dos canals d’informació, on consultar i resoldre dubtes de la vida en el món rural, són:

Repoblem: Frenem el despoblament a Catalunya, busquem persones amb ganes d’omplir de vida els pobles i pobles amb ganes d’omplir-se de gent. @repoblem

Micropobles: Som el punt de trobada per als municipis menors de 500 habitants de Catalunya. Ens trobareu defensant la ruralitat i lluitant pel repoblament. @Micropobles

Perquè la vida al món rural sigui possible cal una millor connexió amb les ciutats, millors carreteres, serveis, transport públic, etc. i per poder treballar telemàticament cal que la fibra òptica arribi a tot arreu, quan això estigui solucionat serà possible el repoblament dels municipis de Catalunya.