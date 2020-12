Renfe s'ha vist obligada a cancel·lar 30 trens aquest dijous per la falta de maquinistes

Una de les notícies més destacades a Migdia Cope Catalunya i Andorra ha estat la cancel·lació de trenta trens de rodalies. Renfe s'ha vist obligada a cancel·lar 30 trens de Rodalies i Regionals aquest dijous per la falta de maquinistes als serveis. També algunes línies circulen amb retards que arriben als 20 minuts, tot i que no s'han produït aglomeracions destacables. La companyia alerta que aquesta situació, amb retards i modificacions, també es repetirà demà divendres, quan també es preveu la cancel·lació d'una trentena de trens més. Un dels motius que expliquen la manca de maquinistes són les baixes laborals per la pandèmia, la majoria per contactes de positius que estan fent la quarantena, fet que està obligant a suprimir alguns trens. Segons el portaveu de Rodalies, Antonio Carmona, actualment el 10 % de les baixes dels maquinistes estan relacionades amb la covid. A això s'hi suma el fet que la crisi sanitària derivada del coronavirus ha complicat els processos de formació d'un centenar de maquinistes que ja s'haurien d'haver començat a incorporar a la plantilla Davant d'aquesta realitat, Renfe recorda que "la pandèmia ens està afectant tots els sectors" i apunta que intenta minimitzar les alteracions per oferir la millor oferta als usuaris i complir amb les mesures de seguretat. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha assegurat que el govern estudiarà "possibles sancions" a Renfe per operar amb menys trens per manca de maquinistes. En un fil a Twitter, Calvet critica la "deslleialtat" de Renfe. Acusa la companyia de no informar-los del problema i d'incomplir la circular de l'ATM que, en el marc de la pandèmia "estableix que si un operador no pot garantir el servei per baixes laborals, s'ha de comunicar". "Ens prometen milers de milions d'euros en Rodalies però no són capaços de resoldre la manca de personal", ha criticat Calvet.