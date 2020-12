Renfe ha establert com una de les prioritats més importants evitar sigui com sigui les anul·lacions

Ahir a Migdia Cope Catalunya i Andorra, et parlàvem de la retallada en nombre de trens regionals a Catalunya que estem patint a causa de la pandèmia, avui anem més enllà, analitzem els motius, donat que es tracta d’una situació límit que ve de lluny. A Rodalies, la gestió dels trens regionals penja d'un fil cada dia. Als trens antics que fa més de quaranta anys que donen servei s'hi suma un personal al límit de la jubilació que no té substituts i la falta de treballadors per cobrir baixes. Coneixedora de la situació, Renfe ha establert com una de les prioritats més importants evitar sigui com sigui que les anul·lacions afectin les línies en què es pot comptar amb els dits de les mans quants trens hi passen en un dia. És el cas de totes les rutes de l'àrea de Lleida que opera Renfe, o el servei a comarques com el Priorat i la Ribera d'Ebre. Per evitar anul·lacions a territoris com Ponent i l'Ebre, on passen mitja dotzena de trens per sentit al dia, Renfe fa mesos que desplaça maquinistes de Barcelona fins a Lleida o també des de Tarragona fins a Móra en taxi i VTC. Són trasllats que es fan quan no es pot garantir que hi hagi personal a les bases que la companyia té repartides pel país. Aquestes situacions surrealistes, fa mesos que les denuncien internament els sindicats de maquinistes, sobretot a regionals. Si es descriu l'alta velocitat com la germana rica i Rodalies com la modesta, alguns d'ells parlen de Regionals com la Ventafocs. La pandèmia, però, també ha tingut una part positiva. El confinament municipal ha deixat a la mínima expressió els desplaçaments durant el cap de setmana i això ha fet reduir el nombre de trens el dissabte i el diumenge. Ja fa dos mesos que aquests dies circulen només la meitat dels trens perquè gairebé no hi viatja ningú. Una situació que ha permès reservar part del personal que treballa el cap de setmana al servei dels dies feiners