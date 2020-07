Refrescar-nos i evitar l 'exposició al sol,claus per no patir un cop de calor

Davant l’onada de calor que s’espera els propers dies, L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) alerta sobre el perill per la salut de patir un cop de calor, que en els pitjors del casos pot provocar la mort.

Infermeres de primària aconsellen beure de dos a tres litres d’aigua, portar roba lleugera de cotó amb colors clars, i menjar lleugerament, especialment fruita i verdura.

Recorden, també que les persones més vulnerables a patir un cop de calor són els nens menors de 6 anys i les persones majors de 65 anys.

Les onades de calor augmenten un 25% el risc de mort.

El cop de calor es produeix quan la temperatura del cos arriba als 40 graus, cosa que suposa uns 4 graus més de la temperatura normal del cos que és de 36 graus. Davant un cop de calor, els mecanismes que fa servir el nostre cos per refredar-se com són la respiració, la suor i la circulació, deixen de funcionar. Això provoca una pèrdua de líquids i altres perills per la salut.

És per això que des de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), davant les altes temperatures de l’estiu, vol alertar sobre els perills de patir un cop de calor.

Simptomatologia del cop de calor

Els principals símptomes quan es pateix un cop de calor són: mareig, confusió i desorientació, envermelliment, i sequedat a la pell. A més, la temperatura del cos arriba als 40 o fins i tot 41 graus. Això provoca també un ritme cardíac ràpid, mal de cap que pot arribar a la inconsciència. També pot ocasionar símptomes com vòmits, convulsions i problemes per respirar en els casos més greus.

Consells

Les infermeres d’Atenció Primària recorden que durant els dies de molta calor cal beure força aigua, tot i no tenir set. També recorden que cal protegir-nos de l’exposició directe de sol, i evitar fer exercici físic durant les hores de més calor, de 12 hores a 16 hores.

Aconsellen també estar-nos en llocs frescos, a l’ombra o climatitzats, alhora que vestir-nos amb roba lleugera, clara i que pugui transpirar, utilitzar gorres i ulleres de sol, i una crema amb filtre solar amb un factor de protecció minim de 50 , que ens posarem cada dia abans de sortir de casa i que s’ha de posar cada 2 hores per que sigui eficaç i així protegir-nos millor del sol.

I què fem davant un cas de cop de calor

Des de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC) es recomana en primer lloc portar la persona que presenta un cop de calor a un lloc fresc, afluixar-li la roba, i refredar-lo ràpidament si cal amb un bany amb aigua tíbia, no molt freda per evitar baixar la temperatura corporal bruscament.

També recomanen oferir aigua a petits glops, i per descomptat res d’ingesta d’alcohol i evitar donar-li medicaments. Si presenta vòmits cal tombar-lo de costat per mantenir les vies respiratòries lliures.I, per descomptat, portar la persona al centre de salut més proper.

Les onades de calor: dades

Segons dades de Ministeri de Sanitat, durant les onades de calor augmenta un 25% el perill de morir. En la mateixa línea, un treball realitzat per l’Institut de Salut Carlos III, afirma que la mortalitat en persones majors de 75 anys augmenta un 20.1% per cada grau en que la temperatura màxima diària supera els 36.5 graus.