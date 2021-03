La reforma horaria cada cop més present

El dia 27 de març arriba el canvi d'horari d'estiu amb una hora menys, a les 2:00 seran les 3:00. Avui volem parlar de la reforma horària que cada cop se'n parla més i ho farem amb Cristina Sánchez Miret què és sociòloga i membre del consell assessor de la reforma horària de la Generalitat de Catalunya.

Per què és tan necessari posar en marxa i aplicar-se la reforma horària?

Tenim una situació que no sabem què fer perquè fem uns horaris que són del tot insostenibles i que no ens permeten tenir una vida saludable. Pot afectar en molts aspectes de la nostra vida, els horaris és una qüestió social cultural, cultural, econòmica i legal, és a dir, és una cosa construïda i els horaris els hem marcat en un moment determinat per unes raons històriques concretes i el seguim arrossegant com si no es pogués canviar.

Hi ha països que s'assemblen a nosaltres amb les mateixes hores de sol i sopen més d'hora, hauríem d'adaptar al nostre cos a aquest nou horari que serà molt més saludable.

Quin paper pot jugar la televisió amb grans esdeveniments?

El temps social és un gran conjunt en tots els àmbits i estan coordinats i relacionats. Hem de tenir clara una cosa, el prime time s'emet aquesta hora perquè nosaltres vivim en aquest horari, no és a l'inrevés, no és el prime time' el que condiciona la manera com vivim.

Influeix aquesta reforma horària a la conciliació familiar?

És molt necessària, la reforma horària el que fa és posar en sintonia i sincronitzar en com vivim i l'organització social del temps, que està desfasada en el nostre país on no tenim temps per la conciliació social. Necessitem viure i temps per nosaltres, no som robots, som persones.