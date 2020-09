Se reduce el consumo de tabaco en terrazas

La pandemia del Coronavirus ha provocado en este mes de agosto un paso relevante en la lucha contra el consumo de tabaco, la prohibición de fumar en las terrazas de los bares o al aire libre si no se puede mantener una distancia de seguridad de dos metros con cualquier otra persona. El Doctor Javier Galiana és médico y miembro del comité Nacional de Tabaquismo. A él le queremos preguntar si esta norma se está respetando o no: "En líneas generales nunca estamos satisfechos, desde el Comité Nacional siempre intentamos que se cumplan las normas. En junio del 2018 ya pedíamos que se prohibiera fumar en espacios públicos: Espacios deportivos, espectáculos, medios de transporte... lo último que acordamos con el ministerio fue que se prohibiera fumar en las terrazas. Este siempre ha sido un tema complicado, por que es difícil controlar que se fume o no. Pero en líneas generales estamos observando que por parte de la ciudadanía está habiendo un comportamiento bastante correcto. Hemos notado que, por ejemplo, en la playa se ha dejado de fumar bastante. Además el Covid ha hecho que desarrollemos una alerta mayor sobre cosas como el tabaco. Está demostrado que los contactos directos, pero también indirectos, pueden contagiar el Covid. Eso significa que un fumador que consume un paquete diario multiplica por 300 las veces que se toca la cara, y aumenta también la posible transmisión por vía aérea. Si dejamos de fumar se reduce drásticamente las veces que nos tocamos la cara y que nuestras manos van de nuestra boca a nuestra cara. Así que desde el Comité Nacional para la Prevención estamos contentos con esta ley por que creemos que es positiva para toda la población.