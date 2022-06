Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra. (àudio).





-Rècord d'eficiència del 32,65% en un panell solar flexible

La companyia japonesa Sharp ha confirmat un important pas endavant amb el disseny d'un panell fotovoltaic flexible i lleuger, Es tracta de una cel·la solar de triple unió.

Sharp ha aconseguit una eficiència de conversió del 32,65%, i ho fa a més amb uns panells solars la grandària dels quals per mòdul s'arriba als 29×34 centímetres.

Una grandària prou gran com per a ser comercialment viables, i que a més completen la seva oferta amb un pes de tan sols al voltant de 56 grams.

Aquest desenvolupament permet posar en el mercat uns mòduls solars d'alta eficiència i baix cost que poden adaptar-se a diferents superfícies, com els cossos corbs dels cotxes elèctrics, però també d'uns altres com a vaixells o avions. Una fórmula per a aprofitar la radiació del sol i convertir-la en electricitat reduint el consum del vehicle.





-Apple anuncia iOS16 i revela el xip M2 per al redissenyat MacBook Air

A la Worldwide Developers Conference d'ahir, apple va presentar un iOS 16 amb fortes millores en la pantalla d'inici i un iPadOS 16 que cada vegada s'assembla més a macOS.

La personalització és un dels punts forts d'aquest iOS 16.

Podem personalitzar el lockscreen, afegir ginys, millores en les notificacions, seleccionar text en els vídeos o separa els subjectes del fons.

També podrem usar el nostre iPhone com a Webcam i una millora de CarPlay, adaptada als nous vehicles.

Apple també ha aprofitat per a donar a conèixer el nou processador M2, Una xip més gran, molt més potent i considerablement més eficient

El nou Apple M2 fa ús d'un procés de fabricació a 5 nm que integra fins a 20.000 milions de transistors (un 25% més que el M1).

L'Apple M2 es trobarà en el actualitzat MacBook Pro, i el nou MacBook Air Fortament redissenyat amb un perfil simètric i més prim que mai, el nou *ultraportátil proporcionarà un increment de prestacions pròxim al 40%.