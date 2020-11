Recollir pinyes al bosc és il.legal?

A un mes de les festes de Nadal moltes persones surten als boscos de Catalunya a buscar verd per seus pessebres o decoració nadalenca. El departament d'agricultura de la Generalitat alerta i diu :

“En totes les activitats desenvolupades al medi natural hem de respectar i, fins i tot, protegir en la mesura que es pugui l'entorn que ens envolta.

No encengueu foc.

No llenceu cigarretes al bosc.

Procureu no malmetre l'entorn natural amb cotxes o motos.

Respecteu les prohibicions d'accés motoritzat al medi natural.

No deixeu les escombraries al bosc, recolliu-les i emporteu-vos-les.

D'altra banda, avui hem parlat a Migdia Cope- Catalunya i Andorra amb Ignasi de Dalmases, cap de l'Area Regional de Girona dels Agents Rurals de la recollida de pinyes a les zones forestals.

Els Agents Rurals han denunciat a dues persones per recollir 750 quilos de pinyes sense llicència ni permís al delta del Llobregat, en una zona de bosc de pins propera a l'estany de la Murtra.

Els Rurals recorden que l'1 de novembre va començar el període per a la recol·lecció de la pinya del pi pinyer, però també ha advertit que per fer-ho s'ha de disposar d'una llicència o bé d'un permís del propietari de la finca on són els pins.

En aquest cas, com que cap de les dues persones tenien permís o llicència, han quedat denunciades i tots els sacs de pinyes han estat comissades. Aquest i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.