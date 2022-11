Reciclar l'orgànica és l'assignatura pendent

La importància del reciclatge és una qüestió crucial pel sosteniment del planeta. Els punts verds tornaran a repartir els usuaris materials de reciclatge per la recollida selectiva. Parlarem amb el director dels serveis de neteja i residus de l'ajuntament de Barcelona, CarlosVázquez.



- Que material repartiran els punts verds?



L'ajuntament facilitar que ho puguem separar a casa per incrementar el reciclatge en general. Des del punt verd es repartiran tres coses, primer el cubell de l'orgànica amb les bosses compostables per poder-les separar, ja que és la que més ens costa, tres bosses de ràfia per paper vidre i plàstics i per últim una guia per resoldre els dubtes més comuns.



- La majoria de gent té molts dubtes a l'hora de separar l'orgànica del rebuig.



El més important és que els dubtes no s'estressin. Si tenim algun dubte tenim aquesta guia i després també a la pàgina cuidem Barcelona hi ha un cercador de residus i surt al contenidor o el lloc on l'has de portar.



- Quan es tracta de parells electrònics, on ha d'anar?



Hi ha una llei on teòricament quan tu compres un electrodomèstic tens dret que et vinguin a recollir l'antic, per tant, el més habitual o el que toca és portar-ho al punt verd.



- Com funciona una planta de tractament de residus?



Hi ha molts tipus afortunadament. Podem trobar una de selecció d'envasos, per tipus de material, per tipus de plàstics, pel vidre hi ha una planta especial i també per tipologia de paper.