Es reactiva l'activitat al sector immobiliari

Des del passat 11 de maig han tornat a treballar les agències inmobiliàries, i hem volgut parlar amb l'Óscar, un dels seus treballadors, per preguntar-li fins a quin punt és cert que totes les agències tornen a estar obertes: "Si, algunes sí, però realment a Barcelona hem començat una mica més tard, perquè encara estem a fase 0. Però la dificultat és molt important. No és gens fácil ensenyar vivendes als clients. S'han de prendre les mesures de seguretat adequades. Però ho estem fent, ens estem esforçant tots, tant els agents inmibiliaris com els clients". Li hem volgut preguntar a l'Óscar quines són les mesures que estan aplicant les inmobiliàries: "A les oficines són les mesures habituals de qualsevol oficina que estigui oberta al públic, i pel que fa a les visites el que s'ha de fer ara és que el propietari no estigui present quan un client va a visitar el pis, es fa la visita amb la mínima gent possible, mantenint sempre la distància de seguretat, estar al mínim de temps possible als espais comuns de l'habitatge, pujar a l'ascensor d'un en un... aquestes són les mesures més normals". També hem volgut preguntar fins a quin punt la crisi del Coronavirus afectarà als preus de lloguer i de venda d'inmobles: "Encara és aviat per parlar d'això. Ara mateix no sabem fins a quan arribarà aquesta crisi i quines seran les seves conseqüències finals. Ahir, per exemple, va canviar el panorama quan des de la Unió Europea es diu que hi haurà mig bilió d'euros en ajudes per sortir d'aquesta crisi. Cal tenir en compte que partíem d'una situació en que el sector inmobiliari estava molt sa. Teníem una situació bona, molt diferent a la crisi del 2008, especialment a la ciutat de Barcelona, pràcticament sense stock d'habitatge nou, amb uns preus estabilitzats, una política bancària hipotecària molt correcte, i no vull pensar que tot això ha canviat d'un dia per un altre. Ja veurem fins a quin punt ha sigut destructiva la crisi"