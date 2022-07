Rastrejadors d'or al riu al Segre

Si us agraden les pel·lícules de l’oest, segur que en recordareu alguna on el protagonista intenta fer fortuna buscant or assegut a la ribera d’un riu. Doncs no cal anar tan lluny, perquè aquest cap de setmana dues famílies ho han provat al riu Segre,

La veritat és que l’estampa no és massa diferent de la de les pel·lícules com La febre d'or del 1949. Per les imatges que hem pogut veure, us heu d’imaginar diverses persones en tamborets dins del riu amb una mena de sedàs que fa de filtre, on en teoria han d’anar quedant dipositades les palletes d’or que vagin trobant, si és que en troben.

Tot plegat ho coordina el Centre d'Interpretació de l'Or del Segre, a Balaguer, que permet endur-se a casa l’or que trobi cadascú en aquesta recerca. la Mireia Subirada, tècnica d’aquest centre, que ha volgut deixar clar que en aquestes activitats només es descobreixen peces petites.

Els visitants es poden endur l'or que trobin dins d'una proveta, però en aquesta activitat estem parlant de peces molt petites

Mireia Subiradatècnica del Centre d'Interpretació de l'or del Segre

Els rastrejadors com una mena de caçadors de bolets, també pel que fa a la discreció, i que a Catalunya hi pot haver encara algun tresor amagat.

Els buscadors no professionals volen deixar clar que la seva motivació no és econòmica sinó que s'ho prenen com un esport a l'aire lliure i que els permet estar en contacte amb la natura. Malgrat tot, mai es pot perdre l'esperança d'una gran troballa.

He trobat indicis d'alguna veta d'or que és d'on surt l'or. Hi podria haver una gran acumulació d'or a Catalunya