Raons dels retards dels trens de Rodalies a RENFE des d'aquest divendres

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra parlem amb Francisco Carrasco, responsable d'UGT a RENFE de Catalunya. Renfe ha alertat aquest diumenge que una "vaga encoberta" de maquinistes pot comportar alteracions en el servei de Rodalies a Catalunya. Portaveus de Renfe han explicat que els maquinistes que s'han sumat a la protesta ho fan per "motius salarials". La companyia recomana als viatgers consultar el web de Rodalies per conèixer els canvis i estat del servei, de què també s'informa a les estacions, els trens i els canals de comunicació de Renfe. Per la seva banda, fonts de la secció sindical de la UGT de Catalunya a Renfe han descartat que hi hagi una vaga encoberta, i han sostingut que les alteracions es deuen a la "falta de personal per baixes i per falta de noves incorporacions". Han defensat que els maquinistes estan treballant "complint estrictament" les seves obligacions i torns, i han explicat que, atès que el personal nou passa per un període de formació, les alteracions persistiran en el temps, segons la secció sindical.