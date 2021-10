El cantant Ramon Mirabet tanca la seva Gira del Mar i el tenim en el programa d'avui per saber més detalls.



- Tancaràs la gira a Cap de Creus, malauradament ha estat protagonista aquest estiu pels incendis.



Si, és un lloc únic al món i amb el que tinc una relació molt estreta amb la seva gent i acabar la gira allà era obligatori per mi.



- Quan parlàvem amb els experts dels incendis de Cap de creus ens comentaven que la natura era intel·ligent i el tipus de planta que hi ha en aquella zona està acostumada i es regenera, fins i tot la natura és sàvia, creus que la música també és sàvia?



La música sí que és sàvia potser el que no ho és tant és com està muntada la societat, inclòs els mitjans de comunicació que de vegades donen altaveu a molta música sense ànima i basada en les xifres de visualitzacions. Crec que de vegades estem perdent una mica aquesta ànima que té la música.



- Per què és una aventura musical i sostenible la Gira del Mar?



Eren aventura entre amics mariners de Cadaqués que tenen una embarcació de 1925 i també anàvem amb amics músics. Al principi va ser una aventura molt espontània i s'ha convertit aron aventura sostenible amb entitats locals allà on hem anat.



- Quina conclusió treus d'aquesta gira?



En l'àmbit personal i humà ha estat una aventura inoblidable compartir aquests dies dels mariners amb els músics i amb la gent que ens ha vingut a rebre a cada port hem anat atracant, els concerts que hem fet O els voluntaris que s'han sumat per fer la recollida de plàstics. En l'àmbit professional i musical m'emporto un grapat de vivències i experiències de les quals segurament sortiran cançons pel proper disc.