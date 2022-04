La Rambla de Barcelona es reivindica al Sant Jordi

Aquest 23 d’abril, La Rambla tornarà a gaudir d’una diada de Sant Jordi sense restriccions. Barcelonins i visitants podran recuperar la tradició de ramblejar entre les parades de les floristes de La Rambla i les parades de llibres de les entitats i llibreries de Ciutat Vella. La Plaça Reial, que l’any passat es va estrenar com espai per als llibres amb motiu de la pandèmia, també acollirà llibreries i editorials del barri.

Les roses, també a La Rambla No hi ha tradició més barcelonina que comprar la rosa a les parades de flors de La Rambla que per Sant Jordi es fan més grans per poder atendre totes les peticions de barcelonins i visitants.

Una parada amb llibres “rambleros”

A la parada d’Amics de La Rambla trobareu novetats com “En un principal de La Rambla”, escrit per la veïna de La Rambla Tona Pous, o “Rambles de la vida”, de Manuel Montobbio.

També estaran presents altres llibres escrits per veïnes de La Rambla com “Personajes de La Rambla en el imaginario popular” d’Alicia Berlanga o “Heretaràs la Rambla” d’Alfred Bosch.

Alguns associats d’Amics de La Rambla que han publicat llibres aquest any, com la Fundació Setba o el periodista Enric Nogueras, també estaran presents a la parada.

La Fundació Setba ha publicat el seu primer foto llibre “Brians: mujeres invisibles”, un llibre que mostra com la fotografia es pot convertir en una eina d’empoderament per a les dones internes en centres penitenciaris.

La parada de llibres d’Amics de La Rambla estarà al costat del Pla de l’Ós, davant del número 78 de La Rambla. Estaran allà des de les 9 del matí.

Molts més motius per “ramblejar”

Activitats per a tothom A banda de l’atractiu de Sant Jordi, a La Rambla, com sempre, també trobareu activitats per a tothom.

L’Aquàrium de Barcelona celebra Sant Jordi amb la posada en marxa de “Tauromaníacs, un nou i completíssim programa amb tallers, jocs i visites molt especials, on grans i petits podran conèixer els secrets d’aquests peixos cartilaginosos, recórrer el ‘backstage’ del centre -les zones més exclusives- i descobrir totes les curiositats de la resta d’espècies que hi habiten, i amb l’estrena d’un nou aquari.

A La Virreina Centre de la Imatge teniu tres exposicions gratuïtes: “Margarite Duras”, “A les entranyes de la bèstia” d’Ángela Bonadies i Juan José Olavarría i “Imatges buides” d’Oriol Vilapuig. Al Santa Mònica han prorrogat “La tradició que ens travessa” amb obra d’una vintena d’artistes.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A l’Ateneu Barcelonès han organitzat una jornada de portes obertes d’11 a 20 h. Al Gran Teatre del Liceu podeu gaudir de “La cuina de Rossini” a les 10:15 h i a les 12:45 h i de “Le Nozze di Figaro” a les 18 h. També, i dins del programa “Liceu de les arts”, podeu veure l’ exposició dedicada a les fotografies de Manuel Outumuro.

Al Teatre Poliorama riureu i cantareu amb “Forever Young”. A banda teniu els monòlegs de “El Club de la Comedia”. Al Teatre Romea podeu veure “Final de Partida”. Al Tablao Flamenco Cordobés teniu una oportunitat per gaudir del millor flamenc. També podeu escoltar música al Sidecar, al Jamboree, a The Old Irish Pub o a Los Tarantos. Abans o després de ramblejar podeu visitar el Museu Marítim, el Museu de Cera de Barcelona, el Museu de l’Eròtica o el Palau Güell. També podeu anar al Big Fun Museum i al Museu de les il·lusions o donar un volt amb Las Golondrinas.

Ramblejar és sempre una meravella i, encara més, fer-ho per Sant Jordi.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el president d'amics de La Rambla, Fermín Villar (àudio).