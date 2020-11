Si ets autònom, aquesta notícia t’interessa, A Midgia Cope Catalunya i Andorra destaquem que la quota d'autònoms d'aquest mes torna a pujar (i l'any que ve ho farà encara més) A la quota d'aquest mes se li ha de sumar el recàrrec del novembre i el del setembre: cadascun pot ser d'entre 2,8 i 12,2 euros Per tant, la quota d'autònoms d'aquest mes ve amb recàrrec. A banda de la pujada corresponent a aquest mes, la quota també incorpora l'increment corresponent al mes de setembre, que va quedar ajornat per la pandèmia. Per tant, a la quota d'aquest mes, se li ha de sumar el recàrrec del novembre i el del setembre. Cada recàrrec mensual pot ser d'entre 2,8 euros si es cotitza per la base mínima i de 12,2 euros per la màxima. Aquests recàrrecs són conseqüència de l'actualització de les quotes de la Seguretat Social que estava prevista per aquest 2020 i que la pandèmia havia deixat suspesa. Per cert, a banda d'aquests increments, la Seguretat Social també ha començat a cobrar les quotes del primer estat d'alarma que havien quedat suspeses per la moratòria aplicada per l'executiu espanyol. A més, per si no fos prou, per a l'any que ve està previst un altre increment de les quotes d'autònoms. Una actualització que des del col·lectiu ja demanen que quedi suspesa. A banda dels autònoms, desenes de milers de pensionistes de tot l'estat s'han trobat aquesta setmana, per sorpresa, que han cobrat 300 euros menys del que tocava. El motiu és que tenen algun embargament, però fins ara no els havien cobrat el deute perquè reben menys de 950 euros mensuals. I amb aquesta quantitat, per llei, no es pot fer cap embargament. Aquest mes, quan han cobrat la paga extra de Nadal, ja han superat el mínim i els han tret el 30% dels diners.