Quins tipus de bufetades hi ha?

Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Avui ha triat tres molt interessants i realment curioses.

-La relació entre "redundància" i les ones de la mar

Sí, el primer pensament et porta a això. La relació és clara perquè les ones de la mar són redundants. Però no ens quedem amb la part evident, hi ha molt més i López ens explica el seu origen etimològic a més de la seva aplicació al detall.

-Quants tipus de bufetades hi ha?

Guantazo, revés, bofetón, cachete, soplamocos o sopapo. Hi ha moltes maneres de cridar a les bufetades però cada forma indica una tècnica diferent de bufetejar que explica Alfred López, en la papada, en nas, en la galta...

-Quina diferencia hi ha entre VIH i SIDA?

I no és el mateix, una cosa és el VIH, que és el nom del virus, i una altra desenvolupar la malaltia, SIDA. És com el Sars-Cov-2, el nom del virus, i la Covid-19, la malaltia.

En tots dos casos es pot tenir el virus però no desenvolupar la malaltia.