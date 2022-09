Quins resultats esperem de la rebaixa de preu al transport públic?

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha celebrat aquest divendres que la primera jornada amb la gratuïtat dels abonaments de Rodalies i Mitja Distància fos un "èxit" i que fos una mesura "molt ben acollida" per als usuaris.

"És una bona mesura, no ho diem nosaltres sinó els ciutadans que en podran fer ús i gaudir-ne fins al 31 de desembre" ha assegurat que a la resta d'Espanya aquesta iniciativa ha tingut un "èxit similar".

Segons ha detallat Sánchez, fins aquest dijous 160.000 persones ja han tramitat el seu abonament gratuït, de les quals al voltant de 137.000 són de Rodalies i la resta de Mitja Distància.

La ministra ha comentat que d'acord amb les primeres estimacions la demanda podria augmentar entre un 15% i un 20%, amb usuaris que tornarien al transport públic. En aquest sentit, ha recordat que actualment se situa al voltant del 80% dels mesos anteriors a la pandèmia i que per tant hi ha "marge" per assumir aquest increment.

En qualsevol cas, la titular de Transports ha dit que aquest dilluns que ve serà una bona prova tenint en compte que tornen les escoles i també molts ciutadans a la feina.

"Aquí veurem veritablement si funciona correctament el sistema", ha dit Sánchez, que també ha explicat que en tot moment s'està monitoritzant la situació per si cal adoptar alguna mesura extra, com un possible reforç del servei. Si fos el cas, ha recordat que caldria coordinar-ho amb la Generalitat, que és la titular de Rodalies.

De cara a la possibilitat d'allargar a mesura més enllà del 31 de desembre, Sánchez ha deixat que caldrà esperar fins aquesta dada per avaluar l'impacte que ha tingut aquesta mesura i si es mantenen o se n'afegeixen de noves en relació al decret convalidat fa uns dies al Congrés.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la portaveu de l'associació per a la promoció del transport públic, Gina Montesinos (àudio).