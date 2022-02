Quins perfils de feina es busquen a Catalunya?

El mercat laboral varia en funció de les necessitats, la darrera vegada que parlàvem sobre les feines més demandades de Catalunya estaven molt relacionats amb la logística. La companyia suïssa de recursos humans i portal d'ofertes laborals Adecco realitza estudis per conèixer quines són les sortides professionals que més es reclamen avui en dia. Parlarem amb la Directora d'Adecco a Catalunya, Pilar Jové.



- La logística encara és un dels perfils més demandats a Catalunya?



Sí, sobretot els perfils de repartidors de paqueteria i mossos de magatzem són un dels perfils més sol·licitats avui en dia a tota Catalunya.



- Quins són els altres perfils més demandats?



Si parlem per sectors, podem dir que el sector sanitari encara és un dels sectors més demandats, siguin perfils d'auxiliar infermeria o d'auxiliars de laboratori, són els més buscats. Els perfils d'IT, què són aquells qualificats en l'àrea d'enginyeria en el qual es requereixen una formació específica i les empreses d'avui necessiten aquest perfil més qualificat en diferents àmbits de les seves àrees. En el sector agroalimentari en aquest moment està creixent moltíssim i requereixen manipuladors d'aliments o tècnics de qualitat.



- Les empreses tenen acords amb la formació professional per formar a noves persones dedicades a les feines relacionades amb l'FP, encara continua així?



Si, encara es requereix i es demanda fer formació específica. La veritat és que les empreses estan evolucionant i els sectors també i cada vegada requereixen més formació.