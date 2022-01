Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.





Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Aquestes són les tres curiositats, molt nadalenques, escollides per avui:

-En quins països se celebra el ‘Dia de Reis’?

La tradició d'aquesta festivitat podem trobar que on més se celebra de tot el planeta és a Espanya, sent aquest el país que manté un major arrelament sobre els Reis Mags. En altres llocs com Bèlgica, Àustria, Polònia o Alemanya també existeix aquesta tradició i el fet de ser tan venerats a Centreeuropa és pel fet que en la Catedral de Colònia s'exhibeix una arqueta que conté les relíquies.

-Per què els Reis Mags van oferir a Jesús ‘oro, encens i mirra’?

Baltasar va lliurar el preuat or a Jesús ja que aquest era considerat el «Rei de Reis» i aquest present era el que estava destinat per als monarques i alts dignataris.

Gaspar va obsequiar al Messies amb encens, perquè es tractava del «fill de Déu» i a les divinitats se'ls rendia culte en els altars cremant encens.

Melcior va oferir la mirra perquè Jesús era home i consegüentment moriria jove, sent necessària aquesta resina perquè la seva mare (María) pogués ungir el cos sense vida quan arribés el moment del decés.

-L'insult ‘tontolaba’ i la seva curiosa relació amb el tradicional Tortell de Reis

A aquell que li tocava el regal era coronat com «el rei de la festa» i, per contra, a qui li tocava la fava havia de pagar el tortell i era anomenat el «Tonto de la haba».

