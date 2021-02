Quins fàrmacs no es poden barrejar mai?

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb la Maria Perelló, responsable del Centre d’Informació del Medicament del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, a propósit de la interacció entre diferents medicament que mai hem de barrejar.

Estant en pandèmia o no, quan hi ha un dolor o malestar l’automedicació no només és habitual, sinó que de vegades és indispensable. No sempre podem ni hem d’anar al metge quan tenim un petit problema de salut. Ara bé, cal remarcar que aquesta automedicació ha de ser responsable.

“Hem de tenir en compte diferents aspectes. D’una banda, mai han de ser tractaments llargs els que ens automediquem, sinó de curta durada. Sempre ha de tractar-se d’una simptomatologia menor, i ens podem automedicar si no tenim una patologia de base que representi risc d’interaccions o sinergies. Maria Perelló, responsable del Centre d’Informació del Medicament del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

Hi ha tota una sèrie de fàrmacs, a més a més, que hem de vigilar de no barrejar si no és amb prescripció i control mèdic, ja que l’efecte conjunt pot comportar riscos per a la salut. Repassem algunes interaccions de medicaments que poden resultar perilloses, segons el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

1. ANALGÈSICS I ANTICOAGULANTS“L’ús concomitant d’aquests dos medicaments s’ha associat a més risc de d’hemorràgies gastrointestinals. En cas que s’hagi de prendre s’ha de vigilar el pacient perquè no vol dir que sempre hi hagi la interacció. Aquest efecte s’ha descrit a la literatura”, apunta Perelló. En cas que s’hagi de prendre es pot espaiar la presa (es pot prendre un al matí i l’altre al vespre, segons cada cas).Per posar-ne algun exemple, el sintrom (anticoagulant) no s’hauria de barrejar amb un “AINE”, antiinflamatoris no esteroïdals, com poden ser l’ibuprofèn, diclofenac, dexketoprofèn, naproxèn…

2. ANTIINFLAMATORIS AMB ANTIHIPERTENSIUS

Els AINEs que comentem (antiinflamatoris no esteroïdals), com poden ser l’ibuprofèn, el diclofenac, el dexketoprofèn o el naproxèn, no s’haurien de barrejar amb hipertensius. “Hi hauria la possibilitat de disminuir l’efecte de l’antihipertensiu i per tant, hi podria haver un risc de pèrdua del control de la pressió arterial”.

I és que aquests tipus d’antiinflamatoris, en tractaments perllongats “fan l’efecte d’increment de la pressió arterial”. També s’ha vist el risc d’insuficiència renal, però això és només en tractaments molt perllongats.

3. ANTIINFLAMATORIS AMB ANTIDEPRESSIUS Alguns antidepressius, “els més importants, actuen en termes de recaptació de serotonina. Com que la serotonina té efectes amb les plaquetes i tot el que és la coagulació, quan es prenen junts amb els antiinflamatoris hi ha un augment del risc d’hemorràgia gastrointestinal”.

Si s’han de prendre junts, s’han d’espaiar les preses i a més hi ha l’opció de prendre gastroprotectors.

4. RELAXANTS MUSCULARS I ANSIOLÍTICS Una altra de les combinacions que caldria evitar i consultar amb un especialista és la de relaxants musculars amb ansiolítics, ja que tenen un efecte semblant.

“El relaxant muscular fa una depressió del sistema nerviós central i fa una depressió respiratòria. L’ansiolític pel perfil que té, i el mecanisme d’acció, actua igual: deprimeix el sistema nerviós, i per tant són efectes que van en la mateixa direcció, i se sumen. Es podria veure molt incrementat l’efecte”.

5. ANTIBIÒTICS I ALTRES MEDICAMENTS Ja sabem que no es pot abusar dels antibiòtics , una pràctica habitual que representa un problema de salut pública per la resistència cada vegada més gran dels bacteris a aquests fàrmacs. Els catalans consumeixen 13 dosis d’antibiòtics al dia per cada miler d’habitants , segons les últimes dades de Salut, una dada que no baixa.

A més a més, els antibiòtics poden presentar uns riscos si es barregen amb altres fàrmacs.